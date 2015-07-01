Завтра Киевсовет будет решать, как узаконить сквер Небесной сотни - депутат

Расторжение договора аренды земли с собственником и последующий выкуп участка должны стать основными шагами на пути решения проблемы. Такое мнение высказала на своей странице в сети Фейсбук депутат Киевсовета Рена Назарова.

«Главная проблема в том, что законный собственник этих земельных участков ведет «диалог» из-за границы, на мировое соглашение не спешит идти, грозит миллионными исками. Мотивируя это тем, что он исправно платит все налоги в городской бюджет», - подчеркнула Назарова.

Она отмечает, что с юридической точки зрения все чинно. Однако на самом деле владелец не обустроил сквер, который получил как социальную нагрузку, не построил и запланированный гостиничный комплекс. Зато развел помойку с крысами, бездомными собаками и бомжами.

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«Сейчас мы должны объединить все свои усилия и координировать наши совместные действия, чтобы довести это дело до логического конца. Требовать расторжения договора аренды мы можем и должны. Об этом я буду говорить в четверг на сессии Киевсовета», - убеждает политик.

Депутат Киевсовета также отметила, что по законодательству собственность отобрать нельзя, можно только выкупить.

Напомним, месяц назад городской голова Виталий Кличко, находясь на сквере Небесной Сотни на улице Михайловской, который киевляне и волонтеры обустроили собственными силами заявил, что там больше ничего строить не будут.