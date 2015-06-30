Спасатели локализовали четыре из шести очагов пожара в чернобыльской зоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, по состоянию на 16 часов 30 минут продолжается тушение 6 отдельных очагов возгораний на общей площади около 110 га, в том числе: вблизи поселков Полесское, Ковшиловка, Глинка, Старая Красница, Лубянка и Бычки.

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«Сейчас по 4 очагах пожар локализован», - заявил Мельчуцкий, добавив, что еще на 2 очагах локализацию проведут в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

Продолжается ликвидация возгорания.