ГСЧС уверяет, что радиационный фон на территории зоны отчуждения вдвое ниже нормы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий сегодня на брифинге в Киеве.

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«На территории зоны отчуждения проводится мониторинг. В круглосуточном режиме проводятся замеры радиационного фона. На данный момент он составляет около 25 микрорентген в час, при норме 50», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

Продолжается ликвидация возгорания.