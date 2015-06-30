В ГСЧС назвали основные причины возникновения пожара в чернобыльской зоне
17:13, 30 июня 2015Экология
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Основными причинами возникновения пожара в Чернобыльской пущи могут быть поджог или неосторожное обращение с огнем.
Сейчас продолжается ликвидация возгорания / Фото ГСЧС
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«По предварительным оценкам, исходя из характера развития пожара, наиболее вероятными причинами возникновения пожара могут быть поджог и неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.
Продолжается ликвидация возгорания.
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