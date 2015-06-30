В Минэкологии уверяют, что пожар в чернобыльской зоне не угрожает АЭС

"Пожар есть, но за зоной отчуждения, за 30-километровой зоной. Угрозы для станции вообще никакой нет", - сообщил он в комментарии "Радио Свобода".

"Планирую в ближайшее время поехать на место и проконтролировать ситуацию", - добавил Шевченко.

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Повысился ли радиационный фон из-за пожара, он пока не знает.

"После посещения зоны смогу ответить на этот вопрос. Сейчас проводят замеры", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня к тушению пожара в чернобыльской зоне привлекли самолеты.

29 июня на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша.