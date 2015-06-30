К тушению пожара в чернобыльской зоне привлекли самолеты (фото, видео)

Об этом сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает "Украинская правда".

Он подтвердил, что в зоне отчуждения горит сухая трава и камыши.

"Но у нас достаточно техники и людей, чтобы держать все под контролем. Мы уже сейчас привлекли даже пожарные самолеты", - рассказал Чечеткин.

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При этом сейчас дать точный прогноз относительно того, когда пожарные смогут ликвидировать возгорание, сложно, потому что это зависит от погодных условий.

Кроме того, Чечеткин опроверг заявление министра экологии Игоря Шевченко, что трава горит вне зоны отчуждения.

"Нет, там все горит как раз в пределах зоны отчуждения. На ее границе, но в 30-километровой зоне", - утверждает председатель ГСЧС.