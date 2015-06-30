Спасатели выложили сделанную с вертолета видеосъемку нового пожара в зоне отчуждения
11:54, 30 июня 2015Экология
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Спасатели обнародовали сделанную с вертолета видеозапись масштабного пожара в зоне отчуждения, который начался вчера вечером.
Пожар в зоне отчуждения / ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, на данный момент тушение возгорания продолжается. Вертолетом ГСЧС осуществлена воздушная разведка для оценки обстановки и привлечения пожарной авиации. По результатам разведки было обнаружено 6 очагов возгораний.
Читайте такжеПожар на нефтебазе под Киевом наконец потушили - ГСЧСКак сообщалось ранее, вчера в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша.
Возгорание распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.
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