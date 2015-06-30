Российский Нефтеюганск затопило сначала водой, а потом нефтью (фото)

Площадь разлива нефти превышает 10 гектаров, сообщил 28 июня местный ресурс ЮграПРО.

"Ну вот, теперь нас не просто топит, а топит с нефтью. Теперь ни искупаться, ни рыбы не будет, ни на дачах ничего расти не будет. После вчерашнего порыва трубы", – написала в социальной сети жительница Нефтеюганска Евгения Чернова.

В устранении последствий произошедшего задействовано около 60 работников, 8 единиц техники, используется специальное нефтесборное оборудование.

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"Предприятие продолжает работу по ликвидации последствий отказа трубопровода на нефтесборном трубопроводе Усть-Балыкского месторождения, в результате чего произошел разлив нефтесодержащей жидкости (НСЖ)", - рассказал сотрудник пресс-службы нефтяной компании.