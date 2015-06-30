В чернобыльской зоне горит трава на площади 130 гектаров (фото)

Возгорание распространилось отдельными очагами на площади около 130 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлечены 24 единицы техники и 117 человек, в том числе от ГСЧС 13 единиц техники и 82 человека личного состава.

Читайте такжеСпасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зонеПо состоянию на 7 часов утра 30 июня тушения очагов возгорания продолжается. Организована воздушная разведка вертолетом ГСЧС для оценки обстановки и привлечения пожарной авиации.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа.