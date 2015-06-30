В чернобыльской зоне горит трава на площади 130 гектаров (фото)
08:35, 30 июня 2015Экология
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Вчера, 29 июня, на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе села Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша.
Возгорание распространилось отдельными очагами на площади около 130 га / ГСЧС
Возгорание распространилось отдельными очагами на площади около 130 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
К тушению пожара привлечены 24 единицы техники и 117 человек, в том числе от ГСЧС 13 единиц техники и 82 человека личного состава.
Читайте такжеСпасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зонеПо состоянию на 7 часов утра 30 июня тушения очагов возгорания продолжается. Организована воздушная разведка вертолетом ГСЧС для оценки обстановки и привлечения пожарной авиации.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа.
ГСЧС
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