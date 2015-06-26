Билл Гейтс собирается инвестировать в экологию $2 миллиарда в течение 5 лет

Основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс планирует увеличить вдвое, до $2 млрд, личные инвестиции в экологичные технологии

В интервью Financial Times Гейтс рассказал, что собирается сделать эти инвестиции в течение ближайших пяти лет и надеется внести этим свой вклад в борьбу с изменением климата, передает РБК.

Гейтс отметил, что уже инвестировал $1 млрд в десятки компаний, находящихся на ранней стадии реализации. В их числе оказались компании, разрабатывающие аккумуляторы и технологии нового поколения, поглощающие углерод из воздуха. Инвестируя в эти компании, Гейтс выразил надежду, что они добьются прорывных результатов в своих разработках, отмечает издание.

По словам Гейтса, он инвестировал свои средства напрямую примерно в 15 компаний и еще в 30 вложил деньги с помощью венчурных фондов Khosla Ventures и Kleiner Perkins.

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Соучредитель Microsoft назвал «фантастическим» то, что ООН, национальные правительства и экологические активисты подняли проблему изменения климата и предпринимают меры по борьбе с ним. «Единственным способом добиться более позитивного сценария в этом является увеличение инвестиций. Они действительно могут совершить прорыв», — подчеркнул Гейтс.

Он также призвал правительства привлекать больше ресурсов для субсидирования фундаментальных исследований по возобновляемой энергетике.

Кроме того, Гейтс сравнил изучение технологий возобновляемой энергии с первыми днями отрасли информационных технологий, предположив, что некоторые инвесторы заработают много денег, поддержав компании, которые однажды станут успешными.

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В мае этого года Гейтс в интервью изданию Vox предупредил об опасности распространения эпидемии инфекционных заболеваний в современном мире. Вероятность инфекционной катастрофы, по его словам, составляет наибольшую опасность для человечества. Чтобы смоделировать такое развитие событий, Гейтс собрал группу исследователей, которые пришли к выводу, что в случае распространения болезни вроде испанского гриппа по всему миру могут погибнуть 33 млн человек.