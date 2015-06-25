Экоактивисты установили на здании парламента Новой Зеландии солнечные батареи (фото, видео)
Представители "Гринпис" утверждают, что новозеландское общество по-прежнему чрезмерно зависит от минерального топлива.
Четверо активистов "Гринпис" устроили протест на портике здания новозеландского парламента в Веллингтоне, размахивая баннером и солнечными батареями.
По словам защитников природы, их не устраивает "провал" политиков страны в сфере альтернативной энергетики и борьбы с глобальным потеплением, передает Русская служба Би-Би-Си.
Полиция утверждает, что проникновением на крышу парламента гринписовцы нарушили общественную безопасность.
Экоактивисты утверждают, что новозеландское общество по-прежнему чрезмерно зависит от минерального топлива.
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Стражи порядка настаивают, чтобы члены "Гринпис" слезли с крыши добровольно.
"Мы очень серьезно изучаем этот инцидент и пытаемся извлечь из него уроки для себя", - подчеркивает руководитель службы охраны парламента Дэвид Стивенсон.
Greenpeace on Parliament roof - "this is real climate action" pic.twitter.com/gqGT7SQZI2
— Catherine Delahunty (@greencatherine) June 24, 2015
Parliament protesters plan to remain in place all day: pic.twitter.com/GNpOsV6vc3
— 3 News Editor (@3NewsEditor) June 24, 2015
Parliament protesters have erected huge anti-John Key banner after scaling down the face of the building: pic.twitter.com/GMDy0HNDCf
— RadioLIVE Newsroom (@LIVENewsDesk) June 24, 2015