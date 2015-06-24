В Запорожье требуют запустить транспортный маршрут до заповедника "Хортица"

Как передает корреспондент УНИАН, около полусотни сотрудников заповедника «Хортица», вставшие пикетом возле мэрии Запорожья, обвинили местные власти в нежелании решить вопрос транспортного обеспечения между Запорожьем и музейным объектами, расположенными на острове Хортица.

Участники пикета отмечали, что с 2001 года пытаются решить вопрос транспортного маршрута между Запорожьем и островом Хортица, где находятся основные туристические объекты заповедника.

По их данным, местные власти игнорируют просьбы общественности, хотя только за прошлый год на острове побывали более 150 тыс. туристов, которым приходилось добираться до музеев и других туристических объектов пешком.

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Также, сотрудники заповедника отмечают, что отсутствие налаженного транспортного обеспечения между Запорожьем и туробъектами острова негативно влияют на туристов.

Кроме того, в руководстве заповедника считают, что местные власти намеренно затягивают вопрос обеспечения Хортицы новым маршрутом общественного транспорта, хотя есть перевозчик, который готов работать в этом районе.

Участники пикета начали сбор подписей горожан под воззванием к местным властям обратить внимание на проблемы запорожцев и гостей города и открыть новый транспортный маршрут.

Сотрудники заповедника отметили, что намерены всеми возможными средствами добиться от местных властей позитивного решения.

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Справка. Остров Хортица – крупнейший остров на Днепре, являющийся комплексной историко-культурной и природной достопримечательностью, которая охватывает период от мезолита до XX столетия.

Национальный заповедник "Хортица" занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. На его территории насчитывается более 60 памятников археологии и истории.