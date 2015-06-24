США и Китай объявили о начале реализации шести проектов в сфере экологии

Соответствующие соглашения были достигнуты в рамках проходящего в Вашингтоне двустороннего стратегического и экономического диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.

В частности, "Боинг" и "Китайская авиастроительная корпорация" будут совместными усилиями демонстрировать возможности заправки самолетов уже бывшим в употреблении маслом, а также снижения объемов вредных выбросов в атмосферу.

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Ряд американских университетов заключили договора с китайскими компаниями по сокращению выхлопов в атмосферу, а также по вторичному использованию шлаковых отходов в горнорудной промышленности. Также речь идет о запуске инновационных солнечных батарей, которые, как сообщили в Госдепартаменте, должны "продемонстрировать преимущества в цене перед традиционными технологиями".

Кроме того, один из проектов нацелен на "отслеживание миграции черепах, помощь в восстановлении их обитания и в привлечении населения к защите этих рептилий".

Читайте такжеКитай сможет сократить выброс парниковых газов до 2025 года - ученыеРанее УНИАН сообщал, что численность популяций диких животных в мире за 40 лет сократилась больше чем в два раза, говорится в исследовании Всемирного фонда природы.