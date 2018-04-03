"Ртутный Чернобыль" на левом берегу столицы

Например, в понедельник, 22 июня, в Киевсовете состоялось первое заседание рабочей группы по изучению всех аспектов безопасности, связанных со строительством Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) недалеко от столицы. Представители общественных организаций и экологи настаивают, что к возведению подобного объекта следует отнестись с максимальной ответственностью и прежде, чем начать полноценное строительство, провести независимую экологическую экспертизу. «Само строительство такого рода объекта возможно только после детального ознакомления общественности с достоверными и объективными сведениями о проекте, со всеми преимуществами и рисками жизни рядом с ядерным могильником», - отмечает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

Тем временем, в черте Киева располагается не менее опасный объект, возведенный более 60-ти лет назад – завод «Радикал», который специалисты давно называют «химическим Чернобылем». Киевский завод химикатов «Завод №1000», который после развала СССР получил название ОАО «Радикал» был построен после Второй мировой на левом берегу Днепра.

Предприятие повышенной опасности

Предприятие специализировалось на производстве удобрений, поролона и каустической соды. Помимо этого, хлор, бертолеву соль, каучук, серную и соляную кислоты «Радикал» поставлял не только в страны Союза, но и в Европу. Статус предприятия химической промышленности с особо повышенной опасностью работы на нем завод получил из-за применения в производстве ртути и других вредных веществ. Впрочем, когда в середине 90-х на заводе произошло обрушение крыши цеха по производству хлора и это привело к разрушению емкостей и разливу сотен тонн опасного жидкого металла, и руководство «Радикала», и власти Киева, не стали предавать эту информацию огласке. Вместо того, чтобы рассказать киевлянам о техногенной катастрофе и срочно начать очистку, разлившуюся ртуть по-тихому убирали несколько лет. И всю вряд ли убрали – по информации очевидцев тех событий, сбор касался только видимой части опасного металла, а то, что впиталось в землю, бетон, дерево и металлические конструкции, так и осталось на территории.

Таким образом, даже после признания предприятия банкротом в 2000-м году и распродажи территории завода, после того, как статус предприятия повышенной опасности исчез из документации, а позже – решением Хозяйственного суда столицы – возвращен заводу, в реальности это все еще настоящий «ртутный Чернобыль». По мнению экологов, и на сегодняшний день на территории предприятия может оставаться до 200 тонн токсических веществ.

Уже в 2007 году, на территории завода произошел еще один разлив ртути, который замолчать уже не удалось. Тогда в КГГА сообщили, что ртуть вылилась из машины, которая вывозила груз с территории завода. Власти города объявили ЧП и три дня проводили очистку. На «Радикал» приезжали чиновники разных рангов, проводили замеры концентрации ртути на самом предприятии и вокруг него и уверяли горожан, что все «в пределах нормы».

Еще через два года киевлянин Алексей Батченко разместил в своем блоге фото и видео разлитой ртути на территории завода. Вопросом заинтересовались журналисты, но общественность пошумела и забыла об этой теме. Проблема же так и осталась нерешенной.

На кону – здоровье киевлян

Собственно, много лет назад, перед строительством завода, необходимые экологические экспертизы, возможно, проводились, да и местность, где возводилось предприятие, более полувека назад была гораздо менее населенной. Сегодня же в двух столичных районах, на условной «границе» которых расположен завод «Радикал» с залежами ртути, проживают около 700 тысяч человек. И экологи настаивают: люди должны знать об опасном соседстве с подобным предприятием. «Не секрет, что интоксикация парами ртути является очень пагубной для организма человека и может спровоцировать серьезнейшие болезни верхних дыхательных путей. Длительное воздействие этого химического элемента может провоцировать также нарушения памяти, потерю обоняния, увеличение щитовидной железы и проблемы с сердцем…», - рассказал Ярослав Задесенец.

Впрочем, проблема еще и в том, что жители домов, соседствующих с «Радикалом», а также люди, работающие в непосредственной близости с закрытым заводом, не только не знают об опасности, но и, в случае чего, не смогут доказать, что проблемы со здоровьем возникли у них из-за опасного соседства. «Это проблема не только Киева, но и всего государства, - считает руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. – Несмотря на то, что соответствующая практика существует в Европе, в Украине не создано ни одного специального центра, который проводил бы исследования того, пострадал ли человек от соседства с каким-либо промышленным предприятием или опасным производством. А это, в свою очередь, позволило бы человеку подавать соответствующий иск в суд».

На утилизацию нет денег

В этой связи, специалисты считают, что наиболее приемлемым решением проблемы завода «Радикал» стала бы полная ликвидация его остатков. «Завод не имеет права там существовать. С точки зрения здравого смысла, давно пора дать деньги городу, чтобы снести все остатки зараженных стен и засадить территорию деревьями», - отмечает Владимир Борейко.

С ним согласен и Ярослав Задесенец, по словам которого, территорию, как минимум, необходимо оградить. «Кроме того, с территории завода нужно вывезти и загрязненную землю, однако без серьезных исследований никто точно не знает, на какую глубину нужно убирать зараженную почву – пять метров, десять или же все сто», - рассказал он.

К слову, городские власти не раз грозились реализовать идеи экологов. Так, в апреле 2010 года была создана временная городская инвентаризационная комиссия, которая должна была произвести оценку количества радиоактивных отходов на опасных промышленных предприятиях Киева. К концу того же года в КГГА обещали, что работы по изоляции отходов ртутного производства на заводе «Радикал» будут завершены до 1 марта 2011 года, поскольку работы по очистке территории предприятия необходимо выполнять при температуре воздуха 0 градусов и ниже. Горадминистрация также обратилась в Кабинет Министров с просьбой определить полигон для захоронения отходов. «Может, это будет территория Украины, а может, другое государство», - сообщали тогда в КГГА.

Впрочем, в 2012 году ситуация не разрешилась. Столичные власти лишь сообщили, что государственная программа утилизации опасных отходов завода «Радикал» и очистки его территории на 2013-2017 годы предусматривает выделение 134 млн гривен, ртуть на территории предприятия планируется переработать за 1,5 года, а загрязненные отходы будут вывезены в Донецкую область, на Никитовский ртутный комбинат в Горловке. Начало работ по вывозу загрязненного грунта было запланировано на 2013 год.

Однако с наступлением 2013 года планы снова изменились. В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщили, что часть веществ, которые содержат ртуть, будет вывезена для утилизации за пределы Украины.

В 2014 году городские власти отчитались, что… практически ничего не сделали. Мол, для очистки территории предприятия от ртутного загрязнения необходимы значительные средства, вопрос выделения которых из государственного бюджета не решен. Что же касается финансирования необходимых работ из киевского бюджета, то средств хватает лишь для проведения химических анализов проб опасных отходов, которые должны быть вывезены с завода, а также для начала загрузки хлорорганических отходов в специальные емкости.

Таким образом, необходимые профилактические работы на территории завода «Радикал» ведутся регулярно, но средств для окончательного решения проблемы – нет. Тем временем, вокруг предприятия, в радиусе около 100 метров, располагаются склады, мастерские, СТО и офисы. А в 10 минутах ходьбы – «Дарынок» и арт-завод «Платформа», где каждые выходные отдыхают десятки тысяч человек.

Татьяна Стежар