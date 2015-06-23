Северное сияние охватило небо России в 30-градусную жару (фоторепортаж, видео)

Жители Уральского федерального округа и Пермского края этой ночью при температуре 30 градусов выше нуля видели полярное сияние. Всполохи были зафиксированы в Челябинске, Перми, а также в городе Ивдель Свердловской области.

Как сообщили корр. ТАСС в Коуровской обсерватории, природное явление возникло из-за возмущения геомагнитного поля Земли, которое было зарегистрировано этой ночью.

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"Северное сияние - природное явление, которое не зависит от времени года и температур. Оно возникает из-за возмущения геомагнитного поля Земли, которое происходит из- за выброса корональной массы на Солнце, - пояснили в обсерватории. - Последний выброс на Солнце был зафиксирован 22 июня, который побеспокоил геополе нашей планеты. В результате северное сияние возникло на Урале и Пермском крае".

Собеседник агентства подчеркнул, что явление это не частое для Южного, Среднего Урала и Пермского края. В последний раз оно возникло в этих широтах более 5 лет назад. По данным ученых, последние северное сияние этой зимой на Урале было зафиксировано на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.