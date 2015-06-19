Жители Казахстана страдают от нашествия ядовитых пауков-каракуртов

Как сообщает ТАСС, в отделении токсикологии городской больницы города Шымкента в Южно-Казахстанской области покусанных насекомыми в три раза больше, чем в прошлом году. По словам врачей, едва только они поставят на ноги одного пациента, как на его место скорая привозит новую жертву смертоносного паука.

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"В прошлом году за этот период поступили девять больных с отравлениями ядами каракурта. В этом году больше 30. Еще в 8 классе меня укусил каракурт. Я лежал 12 дней. Это тяжелейшее отравление из всех отравлений", - рассказал в интервью телеканалу "КТК" врач-токсиколог Икрам Тулеев.

Черный паучок с красными пятнами на спине, хотя и небольшого размера, но доставляет огромные проблемы жителям казахстанского юга. Особо ядовитыми являются самки, которых называют "черными вдовами". Этим летом, говорят медики, паучихи особенно агрессивны: кусают и взрослых, и детей. Чаще всего пострадавших привозят из пригородов Шымкента. В эфире телеканал показал городские стройки, которые также являются любимым местом обитания каракуртов. В старину местные жители спасались от "черной вдовы" веревками с бараньей шерстью, ими огораживали жилища. Сейчас, как рассказали строители телеканалу, они тоже спасаются по старинке, расстилая на ночь на полу кошму (войлочный ковер) из бараньей шерсти.

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Укус насекомого сопровождается острой не проходящей болью, у пострадавших обычно затрудняется дыхание. Один из местных жителей, которого укусили сразу два паука, рассказал, что от боли у него горело все тело, болел живот, а во рту появился горький привкус.

После укуса паука, говорят врачи, самое главное - экстренно обратиться за помощью. Промедление грозит смертью. Сейчас медики рекомендуют на стройках, во время работы на полях и в огородах забыть о сланцах, шортах и футболках. Такие меры безопасности могут спасти жизнь. Врачи предупреждают: чем жарче будет погода, тем более ядовитыми станут укусы.