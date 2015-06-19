Янтарная лихорадка: Житомирская ОГА хочет объявить Олевский район зоной экологического бедствия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский в Олевске после совещания по вопросам незаконной добычи янтаря с участием руководителей силовых ведомств.

По его словам, в эти межведомственные группы войдут представители силовых ведомств, власти, экологических служб и общественности.

"Мы будем бороться прежде всего с незаконной скупкой янтаря, нелегальным оборотом оружия и наличности, а также с промышленной добычей "солнечного камня", - сказал Машковский.

Он также рассказал, что из-за незаконной добычи янтаря Житомирская ОГА инициирует объявление Олевского района зоной экологического бедствия.

"В протокольном решении сегодняшнего совещания в Олевске, в частности, сказано, что из-за незаконной добычи янтаря Житомирская ОГА инициирует объявление Олевского района зоной экологического бедствия", - уточнил глава ОГА.

Машковский отметил, что также будет инициировать ускорение принятия закона "О добыче и реализации янтаря" и ряда других законов, которые будут регламентировать указанную деятельность.

Вместе с тем глава облгосадминистрации отметил, что одного лишь принятия закона будет недостаточно без работы на местах и решительных мер со стороны правоохранительных органов.

Читайте такжеПорошенко хочет сделать Украину крупнейшим мировым экспортером янтаряКасательно последних Машковский высказал ряд претензий и замечаний в плане борьбы с незаконной добычей янтаря.

«У нас уже неконтролируемый процесс начался, я только слышу - там перестрелка была, там была», - сказал он.

"Часто убивают людей, однако эти убийства не попадают в официальную статистику, к тому же, теневой оборот средств здесь (от незаконной добычи янтаря – УНИАН) - это миллионы гривень", - добавил председатель ОГА.

Машковский признал, что на территории области, где незаконно добывают янтарь, пока действуют вооруженные криминализированные группы людей и призвал правоохранителей прекратить это.

Прокурор Житомирской области Любомир Вийтович, выступая на совещании, в частности, резко критиковал милицию, которая, на его взгляд, "недорабатывает в направлении борьбы с незаконной добычей янтаря в северных регионах области". Именно он предложил создать межведомственные рабочие группы, которые усилят эту работу.

В то же время начальник управления СБУ Украины в Житомирской области Владимир Пахнюк отметил, что, по его мнению, работа ведется и в ряде районов Житомирщины - Овручском, Лугинском, Коростенском - незаконная добыча янтаря приостановлена и остался лишь Олевский.

Депутат Олевского городского совета Александр Николайчук на совещании сказал: «На Житомирщине нелегальные добытчики янтаря создают отдельные янтарные республики, нельзя допустить этого». "В одном из сел Житомирщины на Олевщине уже действует местная республика со своими законами и пропускным режимом. Представители местной общины просили не лишать их работы, пусть и нелегальной", - добавил он.

По итогам совещания решено создать межведомственные рабочие группы, выступить с ходатайством объявить Олевщину зоной экологического бедствия и инициировать перед парламентом усиления ответственности за незаконную добычу янтаря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 15 июня во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций призвал председателя Житомирской ОГА Машковского внести предложения по борьбе с «янтарной мафией».

Как сообщал УНИАН, законопроект «О добыче и реализации янтаря»принят Верховной Радой 23 апреля в первом чтении. В частности, документ предусматривает упрощенную процедуру получения специального разрешения на пользование недрами для добычи янтаря для первичного недропользователя. В законопроекте определено, что добыча янтаря осуществляют старательськие артели в соответствии с условиями договора о добыче янтаря, требования относительно заключения и прекращения такого договора регулируются отдельным разделом закона.

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