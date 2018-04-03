"Зеленые" ЕС – "зеленым" Украины: несколько советов

Вполне вероятно, и даже, скорее всего, большинство избирателей в украинском обществе считают идеи «зеленых» партий не важными. Во всяком случае, не важными, по сравнению с тоннами «правильных» обещаний других политических сил. И мало кто обращает внимание, что на любых выборах в Украине побеждает тот, кто посулит избирателю всего и побольше «здесь и сейчас», то есть, сразу после голосования. Впрочем, традиционно, ни на следующий день, ни через неделю, а, иной раз, и годами, «покращення» для рядового украинца не наступает. И, тем не менее, он, раз за разом, идет и голосует за «экономическую стабильность», «доллар по 8», «высокие зарплаты и пенсии уже завтра» и т.д.

В то же время, политические программы «зеленых» во всем мире – это программы долгосрочного развития, так сказать, на будущее. Так, немецкий политик, член политсовета Союз90/Партия Зеленых и сопредседатель фракции Зеленые/Европейский свободный альянс в Европарламенте Ребекка Хармс рассказала УНИАН, что, например, «зеленые» в Германии были и остаются «единственной партией, которая сочетает в себе экологические вопросы, включая лейтмотив исчерпаемости ресурсов нашей планеты, и вопрос справедливости». «Устойчивое развитие - основная идея политической программы «Зеленых». В Германии общественные движения, экологические движения, антиядерные движения, движения за мир, феминистическое движение, движение ЛГБТ, а также движение представителей стран третьего мира - все они вместе - создали фундамент для успеха «Зеленых» как политической партии», - убеждена политик.

В других странах ЕС, где «зеленые» также сегодня являются успешными, часто фокусируются на немного других проблемах. Но связь между протестными движениями и политическими Партиями зеленых является объединяющей особенностью. «Все европейские страны, в том числе и Франция, сталкиваются со страшным недостатком интереса к политике, - рассказала УНИАН одна из самых юных евродепутатов, член французской политической партии «Европа Экология Зеленые» и член фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» Европарламента Карима Дели. - Люди больше не доверяют, не верят политическим партиям. ХХІ век, как и предыдущие столетия, полон вызовами: изменение климата, экономические кризисы, глобализация, бедность и безработица, иммиграция и т.д. Они могут быть легко восприняты как угрозы, если политические руководители не занимаются этими вызовами должным образом. А это именно то, что происходит».

По ее мнению, избиратели просто не верят в то, что политическим лидерам под силу повлиять на такие вызовы, в то, что они могут каким-либо образом изменить ситуацию, и, как следствие, они принимают решение либо вовсе не голосовать на выборах, либо отдают свою поддержку экстремистским партиям. «Франция – это прекрасный пример недоверия к политикам и повышения евроскептицизма. Но я действительно верю, что «Зеленые» предлагают актуальную и последовательную альтернативу «Business as usual», присутствующему практически во всех политических схемах. Политика, которую мы («Зеленые» - УНИАН) предлагаем, в сочетании с вызовами ХХІ века, направлена на то, чтобы сформировать модель общества, которое имеет смысл», - отметила она.

Естественная эволюция «зеленого» движения

По словам Каримы Дели, «зеленые» движения пытаются использовать иной, отличный от других партий, способ заниматься политикой: «Например, мы не стремимся к тому, чтобы нашу партию составляла исключительно политическая элита. И вы можете это заметить, к примеру, в Европейском парламенте, где наша политическая группа состоит из многих женщин, молодежи, представителей нацменьшинств, и т.д».

Таким образом, политический вес «зеленые» движения, зачастую, получают именно тогда, когда избиратель разочаровывается в других партиях, а также на фоне различных, в том числе, техногенных, катастроф.

По мнению Ребекки Хармс, это – естественная эволюция «зеленого» движения, поскольку именно партии «зеленых» являются флагманами антиядерных программ, или объединяют усилия других политических сил, например, с целью увеличения поддержки в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Украине. «Я думаю, что любая ситуация, в условиях кризиса, порождает потребность в новых и жизнеспособных идеях. Украина в настоящее время находится в глубоком кризисе, и все реформы и инвестиции государственных средств должны быть основаны на критериях устойчивого развития», - считает депутат Европарламента.

По ее словам, хорошим примером в этом смысле является энергетический сектор, «где экономия электроэнергии и эффективность имеют первостепенное значение». «Политика европейских «зеленых» в этой области заключается в переходе к разделению энергетических компаний (демонополизации энергетического рынка - УНИАН) и создании новых стимулов для резкого сокращения потребления энергии. В результате, зависимость от импорта энергоносителей из России будет снижена при создании множества рабочих мест и защите окружающей среды. Это было бы хорошим примером для политического проекта «Зеленых» в Украине», - уверена Ребекка Хармс.

С таким мнением согласна и Карима Дели: «Думаю, что достижение энергетической независимости должно быть приоритетом для Украины с тем, чтобы обеспечить целостность своей территории и суверенитет. Возобновляемая энергия имеет все шансы на то, чтобы быть перспективным сектором для украинской экономики». Учитывая же, что «зеленые» партии в Европе связаны не только с темами энергии, а занимаются экономикой, социальными, демократическими, культурными и демографическими вопросами – интересными и актуальными для каждой страны – украинские «зеленые» также имеют шансы на успех на политическом поприще. «В глобальном мире проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как правило, везде одинаковые», - подчеркнула евродепутат.

Действительно, «зеленые» в ЕС, вместе с большинством членов Европейского парламента, неоднократно критиковали аннексию Крыма и преднамеренную долгосрочную дестабилизацию ситуации в Украине (войну в Донбассе), отмечает Ребекка Хармс. «С самого начала мы громко протестовали против того, что Украина была втянута в военную агрессию, поддерживаемую Россией. Украина имеет право на самоопределение и на самооборону. Европейский Союз должен оказывать большее давления на Россию, чтобы достичь реализации всех условий Минских соглашений. Экономические санкции, которые мы поддерживаем, должны быть связаны с выполнением соглашения», - пояснила она.

В свою очередь, Карима Дели напоминает, что «зеленые» в Европарламенте, основываясь на праве любого человека на свободу выбора, осудили вторжение России в Крым. «Мы поддерживаем непосредственно всех украинских демократов, а также привержены единству и целостности страны… Мы призываем к деэскалации насилия на востоке Украины… Мы считаем, что ЕС играет важную роль в предотвращении того, чтобы Россия навязывала свою волю в регионе. И мы осуждаем Россию за сокращение поставок газа для Украины, потому что не считаем, что энергоснабжение может быть использовано в качестве угрозы. Таким образом, мы поддерживаем переход Украины на альтернативные виды энергетики, как один из способов быть независимым от России», - резюмировала евродепутат.

Проблемы Украины

Собственно, идеи «зеленых» Европы разделяют и в Украине. А вот с их реализацией ситуация пока плачевна. «В целом, «зеленые» всего мира видят свое существование в том, что предлагают идеи, не только способствующие долгосрочному развитию своих государств, но и предполагающие экономический рост, что позитивно отражается на населении. Но это – в цивилизованных правовых государствах. Украина, к сожалению, таковым пока не является. И в ближайшие 5-10 лет таким не станет», - считает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Александр Щербань.

По его словам, тот факт, что базовые права и свободы граждан, которые для тех же европейцев являются чем-то незыблемым, некоей точкой отсчета для дальнейшего развития, прописаны в Конституции Украины, это вовсе не означает, что украинцы пользуются ими в полной мере. «Именно поэтому основной принцип украинских «зеленых», в частности, нашей Ассоциации, состоит не столько в предложении идей, аналогичных европейским или мировым, сколько в отстаивании прав граждан Украины, закрепленных законодательно», - отметил он.

В частности, речь идет о трех базовых принципах. Во-первых, украинские «зеленые» справедливо считают, что граждане страны должны быть осведомлены обо всех экологических проблемах, существующих в Украине. «Доступ к любому экологическому вопросу должен быть у украинцев, буквально, онлайн. Чтобы в любой момент любой гражданин имел возможность видеть и знать, что происходит», - пояснил эксперт.

Во-вторых, мнение громад должно учитываться во время принятия решений по любым вопросам, затрагивающим экологию как отдельно взятого региона, так и государства, в целом. «Общественность имеет право и обязана участвовать в принятии решений по любым вопросам, затрагивающим экологию. К примеру, если инвестор намерен построить предприятие, работа которого, так или иначе, затрагивает экологическую тематику, граждане региона, где намечается строительство, обязаны знать об этой проблеме, - рассказал Александр Щербань. – Если же говорить о государстве, в целом, то, например, решение по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое якобы абсолютно безопасно, должно приниматься не по липовому опросу жителей трех сел, проведенному в 2008 году, а с участием всех граждан Украины. Поскольку такой вопрос касается всех».

«В соседней Беларуси это, к слову, закреплено на законодательном уровне, а в Украине – нет», - посетовал эксперт.

Поэтому, если у общества нет законодательной возможности принимать участие в подобных проектах, то должно быть хотя бы право консультативного, совещательного голоса, считают экологи.

И, в-третьих, любое такое решение должно сопровождаться обязательной профессиональной экологической экспертизой. Причем, с привлечением к этому не только государства, а отечественных общественных организаций и европейских институций.

«Только после выполнения этих принципов, можно будет говорить, что «зеленые» идеи в Украине начали работать», - подытожил эксперт.

Татьяна Урбанская, Константин Гончаров