Люди не обращались к врачам с жалобами из-за пожара под Киевом - СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас на пресс-конференции.

«Никто не обратился на сегодняшний день в больницы в связи с ухудшением здоровья из-за токсичных отравлений в связи с пожаром под Васильковом или с жалобами либо симптомами такого отравления. Не были зафиксированы такие обращения, не были выявлены такие люди», - сказал он.

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По словам Протаса, это не удивительно, потому что острые отравления возникают, когда концентрация вредных веществ в десятки и сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Хронические же болезни, сказал он, проявляются при незначительных перевишениях ПДК, но при длительном воздействии вредного вещества.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области начался вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.