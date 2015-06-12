Яценюк посоветовал министру экологии посетить нефтебазу, которая горит под Киевом уже 5 дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

”У меня вопрос к министру экологии... Какие показатели экологической ситуации по нормативам, общие выбросы, какова норма и какое общее состояние как в Киеве так и в Киевской области?”, - спросил глава правительства.

Шевченко отметил в ответ, что ”это функция (измерения соответствующих показателей) санэпидемстанции, и на сайте санэпидемстанции эти показатели постоянно дают в режиме реального времени”.

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”А вы лично выезжали на пожар, господин министр?”, - спросил Яценюк.

На отрицательный ответ Шевченко глава правительства сказал: ”Я бы вам очень посоветовал выехать на пожар. 5 дней, экологический вопрос на всю страну и на весь мир, но министра там не было, это нехорошо”.

«Я обязательно это сделаю”, - заверил Шевченко Яценюка.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» начался вечером 8 июня. По состоянию на средину дня 12 июня очаги возгорания ликвидированы, пожарные контролируют 100% территории и охлаждают цистерны.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в результате пожара погибли 5 человек.