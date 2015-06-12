Под Киевом горит уже более 4 гектаров торфяников
08:59, 12 июня 2015Экология
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Спасатели заливают их водой и утверждают, что ситуация контролируемая.
Под Киевом уже загорелось более четырех гектаров торфяников / Фото УНИАН
На Киевщине появилась еще одна зона чрезвычайной ситуации.
Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, в Вышгородском, Иванковском, Обуховском районах и в Ирпене горят торфяники. Общая площадь возгорания – более четырех гектаров.
Спасатели заливают их водой и утверждают, что ситуация контролируемая.
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Напомним, в четверг, 11 июня, вслед за тлеющими торфяниками под Биковней, из-за которых едким дымом затянуло район ДВРЗ в Киеве, жители Гостомеля и Ирпеня пожаловались на резкий неприятный запах и смог. Сейчас пожарным остается укротить огонь еще на площади примерно 1 га.
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