Под Киевом горит уже более 4 гектаров торфяников

На Киевщине появилась еще одна зона чрезвычайной ситуации.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, в Вышгородском, Иванковском, Обуховском районах и в Ирпене горят торфяники. Общая площадь возгорания – более четырех гектаров.

Спасатели заливают их водой и утверждают, что ситуация контролируемая.

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Напомним, в четверг, 11 июня, вслед за тлеющими торфяниками под Биковней, из-за которых едким дымом затянуло район ДВРЗ в Киеве, жители Гостомеля и Ирпеня пожаловались на резкий неприятный запах и смог. Сейчас пожарным остается укротить огонь еще на площади примерно 1 га.