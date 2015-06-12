ГСЧС: концентрация опасных веществ в воздухе вблизи горящей нефтебазы в норме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

«Областной санэпидемстанцией и санэпидемстанцией Киева осуществляется постоянный мониторинг наличия опасных веществ в воздухе. 4 раза в день снимаются показатели и в настоящее время превышений норм предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено», - заявил он.

Читайте такжеНа Киевщине в трех местах горят торфяники, ситуация под контролем, - Минэкологии«Ветер в течение двух-трех дней шел в южном направлении, на Одессу, сейчас он изменил направление на юго-запад», - добавил Чечеткин.

Как сообщал УНИАН ранее, командир Киевской аварийно-спасательной службы КГГА Роман Ткачук заявляет, что никакой угрозы здоровью киевлян из-за пожара на нефтебазе под Васильковом нет.