На Закарпатье до 15 июня будет действовать высший уровень пожарной опасности

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском областном центре гидрометеорологии.

Как говорится в сообщении, до 15 июня по всей Закарпатской области ожидается чрезвычайная (5-го класса), местами высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Такой уровень опасности объявлен учитывая то, что 13-14 июня на всей равнинной части Закарпатской области ожидается сильная жара до 35-37° выше нуля.

Читайте такжеВ Сибири продолжают гореть более 40 гектаров лесаУчитывая такую ситуацию управление ГСЧС в Закарпатской области в очередной раз обратилось к закарпатцам и гостям региона с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах.

Ранее высший уровень пожарной опасности был объявлен в Закарпатской области с 9 по 11 июня.