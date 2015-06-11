Угрозы для здоровья киевлян из-за пожара на нефтебазе под Киевом нет - спасательная служба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткачук сказал, докладывая о ситуации с пожаром возле Василькова и последствиях для города и отвечая на вопрос, когда жители столицы смогут открывать окна в своих квартирах и не ограничивать пребывание на улице.

"Они (киевляне) могут делать это уже сейчас. Никакой угрозы от пожара в Василькове для города нет", - заверил Ткачук.

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Как пояснил мэр города Виталий Кличко, предупреждения закрывать окна и ограничить прогулки были озвучено в связи с угрозой направления ветра в сторону Киева, и с места пожара в таком случае могло бы быть попадание в город дополнительно вредных веществ в результате горения нефтепродуктов под Васильковом. Но этого не случилось.

По информации Ткачука, роза ветров расположена таким образом, что "хвост" пожара направлен в сторону Обухова. За направлением ветра все время наблюдают специалисты, и в случае угрозы возврата его в сторону столицы об этом будет срочно сообщено.

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"Для города никакой угрозы от пожара в Василькове не было и на данный момент не существует. Действительно, можно выводить детей на улицу, но из-за жаркой погоды это надо делать осторожно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По последним данным, погибло 4 и пострадало 14 человек. Тушение пожара продолжается.

Вчера представители городской власти и СЭС сообщили о превышении концентрации содержания вредных веществ в воздухе в столице местами в 2-6 раз.