В Непале из-за оползня погибли 15 человек

Местные власти сообщили, что реки Мева и Тамур вышли из берегов и затопили деревни, расположенные по их берегам, спровоцировав сход горной породы, передает "Русская служба Би-би-си".

Читайте такжеЛедники на Эвересте могут полностью растаять через 85 лет - ученые

По словам спасателей, число жертв может оказаться заметно выше, поскольку сейчас они продолжают поиски пропавших без вести.

Согласно гидрометцентру Непала, за сутки в Тапледжунге выпало 130 миллиметров осадков. Метеорологи предупреждают о начале сезона муссонов в стране.

С конца апреля в Непале произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,9 (25 апреля) и 7,3 (12 мая), а также не менее 200 повторных толчков меньшей интенсивности.

Ранее власти оценили ущерб от землетрясений в более чем 10 млрд долларов.