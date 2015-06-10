Проводить дезинфекцию в прилегающих к месту пожара под Киевом домах не нужно – врач

Об этом заявил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, передает "Радио Свобода".

«Достаточно просто тщательную влажную уборку сделать. Обычная вода убирает, растворяет частицы, токсичные вещества», – сказал врач.

При этом врач советует людям, которые не смогли уехать из зоны, приближенной к месту пожара, не выходить без надобности на улицу, не открывать двери, окна, а также увлажнять на них сетки и шторы. Кроме того, детям и взрослым, которые наглотались дыма, нужно полоскать слизистые оболочки носа, ротовой полости, употреблять больше жидкости – воды, молока или зеленого чая.

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Стойка советует всем, кто вынужденно находится на улице менее чем за два километра до эпицентра, обязательно надевать маски или респираторы. В случае отсутствия средств защиты на короткий срок можно защитить органы дыхания, прикрыв нос и рот увлажненной салфеткой.

Также врач отметил, что сейчас об опасности для здоровья жителей Киева от пожара в Васильковском районе речь не идет.

«Даже если будет вероятность распространения дыма в сторону Киева, это не будет превышать нормы загрязнения и не приведет к таким кризисным моментам, которые бывают от загрязнения мегаполисов, как в странах Азии», – заявил Стойка.