Минэкологии начнет работать на месте пожара на нефтебазе под Киевом только после его ликвидации

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Светлана Коломиец, передает "112 Украина".

"Мы прекрасно понимаем обеспокоенность граждан и то, что они обращаются в Министерство экологии, но хочу подчеркнуть, что наши службы начинают работать на месте таких аварий после того, как чрезвычайная ситуация ликвидирована", - сообщила Коломиец.

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При этом отмечается, что в Государственной экологической инспекции, которая отвечает за такие виды работы, нет средств специальной защиты, поэтому она может делать замеры и изучать ситуацию уже после того, как пожар будет ликвидирован.

"Надеемся, что в течение дня это произойдет, и уже с завтрашнего дня наши отделы инструментально-лабораторного контроля будут брать замеры, пробы почв, воды...", - заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.