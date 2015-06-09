На Закарпатье из-за жары объявлен высший уровень пожарной опасности

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области со ссылкой на Закарпатский центр по гидрометеорологии.

Как говорится в сообщении, в течение следующих нескольких суток, а именно 9-11 июня, на большей части территории Закарпатской области ожидается высокая (4-й класс), а местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

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В течение ближайших суток в области сохранится жаркая погода - днем температура будет подниматься до 31-32 градусов выше нуля.

Как информируют в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, при таких условиях возникает большая угроза возникновения лесных пожаров.

В течение опасного периода запрещается разводить костры и заезжать транспортом на территорию лесного фонда.