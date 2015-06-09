Пожар на нефтебазе под Киевом не создаст угрожающую ситуацию для города или региона – Минэкологии

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко в эфире Громадського.

«Оценить экологическое состояние сейчас просто невозможно, потому что сейчас там еще пожар. Я не могу сказать, какие будут последствия пожара», - заявил он.

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«Но, насколько я вижу ситуацию, катастрофы как таковой, вероятно, не будет. Действительно, вред окружающей среде уже нанесен и еще будет, но, я так понимаю, что пожарные делают все, чтобы локализовать ситуацию, чтобы она не вышла из-под контроля», - добавил Шевченко.

«Пока нет поводов для паники, ситуация чрезвычайная, это правда. Крупный пожар, вредные вещества, самое страшное сейчас – это загрязнение воздуха. Это облако дыма с химией, которая там есть, это очень нехорошо, но оснований для паники нет», - заявил министр.

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При этом он добавил, что это не настолько большой пожар, не такое количество нефтепродуктов, чтобы создать угрожающую ситуацию для города или для региона.

"Это серьезное загрязнение атмосферы, но оно разойдется в воздухе", - утверждает Шевченко.