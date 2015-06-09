Эколог рассказал о последствиях пожара на нефтехранилище в Василькове

Причина пожара на нефтебазе в Васильковском районе на Киевщине – отсутствие необходимых проверок. Такое заявление в комментарии "Обозревателю" сделал директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Надо поблагодарить нашего дорогого Арсения Яценюка за его идею запрета проверок. Вот теперь у нас все стало взрываться, гореть, падать, ломаться и так далее. Были бы проверки, проверяла бы их пожарная охрана, то такого бы не было", - убежден эколог.

Говоря об экологических последствиях пожара, Борейко заметил: "Огромное количество формальдегидов, различных взвесей, сажи вброшено и в без того грязную атмосферу Киевщины. Люди дышат. Люди теперь будут болеть, прежде всего, раковыми заболеваниями, легочными".

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Ожидаются также кислотные дожди. Причем, они "могут пролиться через месяц и могут пролиться на Берлин. Границ у экологии нет. Так что мы еще напакостим нашим соседям, которые нас поддерживают и морально, и финансово, и политически", - заявил он.

"Обозреватель" поинтересовался, в течение какого периода экологическая обстановка в районе может нормализоваться. "Трудно сказать. Это зависит от дождей, от ветров. Сейчас ветров нет - несколько дней атмосфера будет загрязнена", - рассказал Борейко.

Местным жителям эколог порекомендовал "сидеть дома при закрытой форточке". "Хотя бы сегодня. Не выходить на улицы, особенно детям, пожилым людям и тем, кто болеет легочными заболеваниями".