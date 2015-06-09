В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

09:02, 09 июня 2015
Экология
964

В Греции рядом с Афинами в ночь на вторник, 9 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Біля Афін стався землетрус магнітудою 5,2. / ТСН

Об этом передает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Пока данных о жертвах или разрушениях нет.

Читайте такжеУ побережья США произошло землетрясение магнитудой 6,0

Стало известно, что эпицентр подземных толчков был в 77 км на север от столицы страны Афин. При этом очаг землетрясения залегал на глубине в 13 км.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter