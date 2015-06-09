В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Об этом передает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Пока данных о жертвах или разрушениях нет.

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Стало известно, что эпицентр подземных толчков был в 77 км на север от столицы страны Афин. При этом очаг землетрясения залегал на глубине в 13 км.