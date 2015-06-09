В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
09:02, 09 июня 2015Экология
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В Греции рядом с Афинами в ночь на вторник, 9 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Возле Афин произошло землетрясение магнитудой 5,2. / ТСН
Об этом передает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Пока данных о жертвах или разрушениях нет.
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Стало известно, что эпицентр подземных толчков был в 77 км на север от столицы страны Афин. При этом очаг землетрясения залегал на глубине в 13 км.
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