В Киеве создадут первый в Украине экопарк

В столичном парке "Нивки" официально стартовал проект, которого еще не видела Украина. Один из скверов Киева теперь станет экологичным, чтобы научить киевлян и гостей столицы ответственному отношению к природе. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Инновационный парк - совместное дитя Киевской администрации, канала "1+1" и социально активного бизнеса на платформе Европейской бизнес-ассоциации. К инициативе уже присоединились первые самые смелые и социально ответственные проекты.

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Лавочки с энергосберегающей подсветкой и собиратели дождевой воды, умный дом с солнечными панелями на крыше, вдоль дорожек фонарики, которые тоже питаются солнцем - все это должно появиться в парке вскоре. А еще велогенераторы энергии для зарядки ноутбуков, планшетов и телефонов.

Этот парк - 72-го года. Когда-то он носил имя Ленинского комсомола, затем переименовали в Нивки. Это название останется. Все остальное изменится. Новый облик сквера уже согласовали с общественностью и готовы начать работы уже в следующем месяце.

Экологической станет только входная часть парка, в другой сделают детские площадки и зоны отдыха. Чтобы приобщиться к созданию будущего парка нужно отправить свои идеи на сайте copark.com.ua до 12 июля.