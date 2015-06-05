В Ялтинском заповеднике законы оккупанта мешают борьбе с насекомыми-вредителями

Как передает "Крым.Реалии", в заповеднике признали, что сейчас начались трудности в вопросах борьбы с насекомыми-вредителями из-за законов РФ.

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Ранее проводились меры борьбы с насекомыми, то есть вредителей обрабатывали биологическим препаратом «Вирин». Но на сегодняшний день, как сообщили в заповеднике, объедание листового аппарата наблюдается на общей площади 515,1 га, процент объедания колеблется в пределах от 5 до 30%.

"По статусу заповедника, мы можем обрабатывать насаждения только биологическими препаратами. А применение «Вирина» по российскому законодательству запрещено", – сообщил начальник отдела охраны природно-заповедного фонда Государственного бюджетного учреждения "Ялтинский горно-лесной природный заповедник" Леонид Федин.

На данный момент руководство заповедника занимается поиском препарата, который разрешено применять по законодательству оккупанта.

Федин также отметил, что из-за законодательства РФ в заповеднике нет возможности производить санитарную рубку.

«У нас более шести гектаров, на которые назначены санитарные рубки. Но так как с переходом в Россию сосна крымская стала краснокнижным деревом, то вопрос с санитарными рубками завис – очень сложно получить разрешение на порубки», – сетует сотрудник заповедника.