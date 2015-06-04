В Испании проложат велодорожки до Франции, Португалии и Греции

Речь идет о строительстве велотрасс через всю Европу, сообщает Рамблер Новости.

Проект насчитывает 14 маршрутов общей протяженностью 70 тысяч километров. Все трассы пригодны для езды на велосипедах, безопасны и периодически проходят соответствующий осмотр. Самый длинный маршрут, протяженностью 10 тыс. км, будет пролегать через 20 стран, начиная от норвежского города Киркенес до Турции.

Что касается Испании, то покататься на велосипедах можно будет по трем маршрутам. Первый пролегает через атлантический берег на границе с Францией. Он будет заканчиваться в португальском южном регионе Алгарве.

Второй будет идти по ныне легендарному пешему маршруту в город Сантьяго Де Компостелла.

Третий, более известный как средиземноморский маршрут, будет начинаться в Кадисе и заканчиваться в греческих Афинах.

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Через каждые 150 километров планируется расположить ремонтные пункты. Также для велосипедистов будет работать телефон специальной помощи.

Практически весь велосипедный маршрут, который пролегает через Финляндию, уже завершен, равно как и участки, пересекающие Эстонию и Австрию. Но в целом проект, как ожидается, завершится не ранее 2020 года.