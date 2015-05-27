В Красном море у берегов Йемена появились два новых острова

Исследование на данную тему представлено в журнале Nature Communications, пишет Лента.ру.

Как отмечается, механизм образования вулканических островов пока мало понятен ученым — особенно тех, что возникают около срединно-океанических хребтов. Однако геологам посчастливилось наблюдать эти процессы практически в реальном времени. Выяснилось, что острова возникли во время начальной фазы извержений, и «подпитывали» их заполняемые магмой разломы в земной коре. Моделируя деформации коры на соседних островах, ученые пришли к выводу, что длина разломов может достигать десяти километров (гораздо больше, чем можно представить себе по размерам новых островов).

Читайте такжеНа Галапагосских островах извергается вулкан, рядом с которым обитают редкие розовые игуаны

Также сообщается, что с 2013 года острова постоянно разрушаются из-за ветровой и береговой эрозии.

Полученные данные говорят о том, что архипелаг Эз-Зубайр может быть частью ранее неизвестной зоны вулканической активности. Этот факт подтверждается сведениями о множестве локальных подземных толчков в районе Красного моря (такая сейсмическая картина обычно сопутствует интрузии магмы).

В марте 2015 года в южной части Тихого океана также появился новый остров. Случилось это благодаря извержению подводного вулкана. Находится остров на расстоянии 45 километров от Нукуалофы, столицы королевства Тонга. В ноябре 2013 года извержение другого подводного вулкана в районе принадлежащего Японии архипелага Огасавара породило новый остров, который в 2014 году слился с расположенным рядом старым (Нисиносима) и образовал участок суши площадью 1,26 квадратных километра.