Отдыхающие на Хортице сфотографировали гигантскую змею на дереве

Отдыхающие на Хортице запечатлили гигантскую змею на дереве.

Об этом сообщается на странице одного из пользователей соцсети Facebook.

«Змея погрелась на солнышке, а потом уползла на соседнее дерево и спряталась в дупле», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это желтобрюхий (каспийский) полоз, данный вид змей не ядовит.

Вчера, гуляя по острову Хортица, увидели такое. Признаюсь честно, испугались. Но решили понаблюдать. Змея погрелась на с... Posted by Olya La-la on Monday, May 25, 2015

Как сообщается на сайте национального заповедника «Хортица», желтобрюхий полоз, который занесен в Красную книгу, является одной из самых красивых и впечатляющих змей Хортицы.

В длину он может достигать до 2.5 метров. Несмотря на внушительные размеры и нередкие попытки пугать людей своим шипением, эта змея не способна нанести человеку больший вред, чем небольшая рана от возможного укуса.