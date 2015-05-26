Отдыхающие на Хортице сфотографировали гигантскую змею на дереве
Отдыхающие на о.Хортица в Запорожье увидели гигантскую змею на дереве.
Отдыхающие на Хортице запечатлили гигантскую змею на дереве.
Об этом сообщается на странице одного из пользователей соцсети Facebook.
«Змея погрелась на солнышке, а потом уползла на соседнее дерево и спряталась в дупле», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это желтобрюхий (каспийский) полоз, данный вид змей не ядовит.
Вчера, гуляя по острову Хортица, увидели такое. Признаюсь честно, испугались. Но решили понаблюдать. Змея погрелась на с...Posted by Olya La-la on Monday, May 25, 2015
Как сообщается на сайте национального заповедника «Хортица», желтобрюхий полоз, который занесен в Красную книгу, является одной из самых красивых и впечатляющих змей Хортицы.
В длину он может достигать до 2.5 метров. Несмотря на внушительные размеры и нередкие попытки пугать людей своим шипением, эта змея не способна нанести человеку больший вред, чем небольшая рана от возможного укуса.