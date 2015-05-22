Утечка серной кислоты на заводе «Сумыхимпром» не представляет угрозы - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, 22 мая в 9:20 на предприятии «Сумыхимпром» в цехе серной кислоты №4 во время проведения текущего ремонта оборудования в технологическую емкость сбора стоков внутри цеха произошла утечка серной кислоты объемом 1,5 тонны.

«Пока ситуация контролируемая. Никакой угрозы жизни и здоровью граждан нет», - сказал Клочко.

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Тем временем директор департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александр Калин рассказал представителям СМИ о том, что с 9:25 до 12:30 был проведен первый этап обезвреживания и нейтрализации вещества раствором кальцинированной соды.

«Пострадавших ни в цехе, ни в целом на предприятии нет. Люди почувствовали характерный запах, который ветер донес до микрорайона Химгородок, но ситуация контролируемая», – заверил Калин.

В свою очередь, директор Сумского областного лабораторного центра госсанэпидслужбы Владимир Збаражский отметил, что сейчас проводятся лабораторные исследования на территории самого предприятия, на расстоянии 100 метров от него и на границе санитарно-защитной зоны.

«Результаты исследований ожидаем в ближайшее время», – отметил чиновник.

Кроме того, о мерах, предпринятых спасателями после нештатной ситуации, рассказал первый заместитель начальника управления ГСЧС в Сумской области Александр Милаш.

«Получив сигнал от жителей Химгородка относительно характерного запаха в воздухе, мобильно-оперативная группа в составе 7 человек выехала на место происшествия. Были отобраны пробы воздуха, которые не выявили аммиака, сероводорода и хлора. Нами было принято решение сразу предупредить детсады, школы, больницы, общежития, учебные заведения и попросить их руководителей принять меры предосторожности: закрыть окна и находиться в помещении. По завершению обследования места утечки мы дополнительно информировали эти учреждения об отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей, чтобы они могли работать в привычном режиме», – подчеркнул Милаш.

Это же на брифинге подтвердил и городской голова Сум Александр Лысенко.

«Город живет и работает в штатном режиме. Возникшая нештатная ситуация не сказалась на его ритме и здоровье жителей, ситуация находится под контролем», - подчеркнул мэр.