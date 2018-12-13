С заботой об экологии: в Швеции выбрали "подарок года"

В этом году "подарком года" стала одежда из переработанной ткани.

В Швеции по традиции выбрали "подарок года" — вещь, которая "олицетворяет свое время" и пользуется постоянно возрастающим спросом у покупателей.

В этом году "подарком года" стала одежда из переработанной ткани, сообщает EuroPulse. Она говорит об ответственном подходе шведов к потреблению и их стремлении оберегать природу и ресурсы.

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В 2018 году 40% шведов стали чаще задумываться о проблемах окружающей среды. По мнению экспертов исследовательского центра HUI Research, который выбирает "подарок года", в ответ на это формируется новый тип экономики, где практически отсутствует понятие мусора: отходы одного производства становятся сырьем для другого. Поэтому вещи из переработанных материалов – отличный символ времени, их создают дизайнеры не только в Швеции, но и в других европейских странах.

"Подарок года" ежегодно определяют с 1988 года. Первым таким подарком в 1988 году стала хлебопечка, а в прошлом году – электрический велосипед.

Как сообщал УНИАН, словом 2018 года по версии издателей британского словаря Collinse стало "single-use" ("одноразовый").