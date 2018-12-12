Эколог: средства от экологического налога в Украине используют на нецелевые проекты

Эколог отметила, что подходы к использованию поступлений от экологического налога должны быть пересмотрены на государственном уровне.

Поступления в бюджет от экологического налога используются неэффективно, а часто – на нецелевые проекты. Тогда как они могли бы быть направлены на решение экологических проблем. Такое мнение высказала во время круглого стола в Украинском кризисном медиа-центре Яна Басиста, руководитель проекта интерактивной онлайн карты источников загрязнения окружающей среды в Украине Detox Ukraine.

"Распространено мнение, что в Украине нет денег для защиты окружающей среды. Но на самом деле их нет? 4,7 млрд грн - это сумма поступлений от экологического налога, который получил бюджет Украины в 2017 году. В этом году госбюджет ожидает получить 6,3 млрд грн. То есть проблема не в финансах, в неэффективном управлении", – отметила Басиста.

Эколог отметила, что подходы к использованию поступлений от экологического налога должны быть пересмотрены на государственном уровне.

"Распространенным является неэффективное распределение экологических фондов и даже их использования на нецелевые проекты. Поэтому немедленно надо внедрить проектный менеджмент в природоохранной деятельности Украины. Нужно обнародовать все проекты, которые планирует государство, устанавливать конкретные показатели эффективности, обнародовать детальные сметы этих проекте, а также ежеквартально отчитываться о реализации этих проектов", – сказала Басиста.

Она акцентировала, что должен быть диалог между государством, общественностью и бизнесом для того, чтобы правильно использовать "экологические" средства.

Как отмечалось, на государственном уровне сейчас обсуждается вопрос о возможности возврата части средств от уплаченного эконалога предприятиям-загрязнителям для того, чтобы они устанавливали оборудование для очистки выбросов в атмосферу. Такая практика является распространенной в Европе.

Неэффективное использование экологического налога в августе 2018 года также высказывался министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. "К сожалению, пока эти средства направляются на что-нибудь другое, а не на природоохранные мероприятия", – сказал он.