На Закарпатье произошла масштабная утечка нефти

В Закарпатской ОГА назвали причину - сырую нефть мог воровать кто-то из местных.

Во вторник, 11 декабря, на Закарпатье в Мукачевском районе из-за разгерметизации в системе нефтепровода вылилась сырая нефть на 250 квадратов. Однако угрозы загрязнения рек нет.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Известно, что из-за разлива нефти испачкалась территория на 250 квадратных метрах. На место выехали аварийные бригады. Более того, чтобы предотвратить распространение загрязнения, рядом выкопали ямы-ловушки, из которых нефть откачивают в цистерны.

"Расстояние от прорыва трубы к ближайшему жилому дому – около километра, угрозы загрязнения водоемов нет",– сказал Москаль.

Кроме того, глава Закарпатской ОГА добавил, что не исключено, что утечка нефти произошла в результате несанкционированной врезки.

Позже заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас сообщил, что утечка нефти на нефтепроводе вблизи села Русское Закарпатской области произошла из-за несанкционированной врезки в нефтепровод, пишет 112 Украина.

"Это несанкционированная врезка с целью кражи сырой нефти. Уже добрались к месту разгерметизации и обнаружили следы, что была попытка врезки. Очевидно, кто-то из местных жителей. Это периодически случается на том или ином участке", - сказал он.

Галас добавил, что затем сырую нефть транспортируют, делают из нее самодельный дизель и продают на нелегальных автозаправках.

"Сейчас выяснили, что это была кража, и будут искать", - резюмировал он.