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В реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти (видео)

09:41, 11 декабря 2018
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Разлив простирается на несколько километров, часть нефти попала в Атлантический океан. Местные правоохранители предполагают, аварию вызвали воры, которые пытались пробить трубу и слить топливо.

Нефть свободно вытекала 4 минуты, прежде чем трубу залатали. В нефтяной компании уверяют, что уже собрали 3/4 вытекшей нефти.

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Теги: #Рио-де-Жанейро#Утечка нефти