В реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти (видео)
09:41, 11 декабря 2018Экология
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Разлив простирается на несколько километров, часть нефти попала в Атлантический океан.
В реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти
Утечка нефти в бразильской бухте в Рио-де-Жанейро - в реку Эстрела попало 60 тысяч литров топлива.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Разлив простирается на несколько километров, часть нефти попала в Атлантический океан. Местные правоохранители предполагают, аварию вызвали воры, которые пытались пробить трубу и слить топливо.
Нефть свободно вытекала 4 минуты, прежде чем трубу залатали. В нефтяной компании уверяют, что уже собрали 3/4 вытекшей нефти.
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