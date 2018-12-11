В реку в Рио-де-Жанейро попало 60 тысяч литров нефти (видео)

Разлив простирается на несколько километров, часть нефти попала в Атлантический океан.

Утечка нефти в бразильской бухте в Рио-де-Жанейро - в реку Эстрела попало 60 тысяч литров топлива.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Разлив простирается на несколько километров, часть нефти попала в Атлантический океан. Местные правоохранители предполагают, аварию вызвали воры, которые пытались пробить трубу и слить топливо.

Нефть свободно вытекала 4 минуты, прежде чем трубу залатали. В нефтяной компании уверяют, что уже собрали 3/4 вытекшей нефти.