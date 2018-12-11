Российский суд отказался запрещать строительство "Северного потока-2" по требованию экологов

Российское отделение международной экологической организации Greenpeace требовало запретить строительство газопровода "Северный поток-2".

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворять жалобу экологической организации "Гринпис Россия" к компании Nord Stream 2 - оператора строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале, передает Deutsche Welle.

Российское отделение международной экологической организации Greenpeace требовало запретить строительство газопровода "Северный поток-2" на территории природоохранной зоны - государственного заказника "Кургальський".

Во время строительства планируется полностью выкорчевать лес на территории 3,7 километра, а также уничтожить растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, указывают экологи.

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Строительство повредит жизненной среде животных и растений из Красной Книги России и Ленинградской области, а также нарушит "права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду", аргументируют экологи.

"Среди нескольких возможных маршрутов газопровода Nord Stream 2 выбрала наименее экологический: через ценные участки природного заказника, - указано на сайте отделения Greenpeace в России. - Кроме того, компания начала работы в апреле, в сезон гнездования птиц, когда они крайне уязвимы".

Ущерб природе от строительства газопровода составят 2,16 миллиона рублей, отмечают защитники природы.

Газопровод "Северный поток-2" планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Европу в обход Украины. Работы должны завершить в 2019 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховный административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил жалобу экологического объединения Nabu относительно "Северного потока-2". Суд отметил, что общественный интерес и надежность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.