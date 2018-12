Активисты-экологи заявляют, что Польша разворачивает на границе участников климатических переговоров

По данным организации, среди тех, кто получил отказ, есть шесть граждан Украины.

Украинское подразделение международной климатической организации 350.org и общественная организация "Екодия" заявили, что Польша разворачивает на границе представителей общественных организаций, которые направляются на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

В частности, накануне "Екодия" на официальном сайте сообщила, что "в течение последних двух дней более чем десяти представителям общественных организаций было отказано во въезде в Польшу для участия в международных климатических переговорах COP24", пишет Европейская правда.

По данным организации, среди тех, кто получил отказ, есть шесть граждан Украины.

Читайте такжеУкраина оказалась среди стран, которые активно нагревают планету

Организация утверждает, что запрету на въезд предшествовал принятый в Польше закон в связи с проведением международных переговоров. Согласно ему, запрещены любые спонтанные собрания, а данные о всех зарегистрированных участниках могут быть использованы полицией без предварительного согласия cамих участников.

Организация 350.org - Украина на своей сториниц Facebook утверждает, что шестерым украинцам отказали во въезде из-за угрозы национальной безопасности, а о других двух до этого времени нет сведений.

Активист Валентин Низковолосов на своей странице в Facebook рассказал, что он является одним из участников переговоров, кого не пустили в Польшу. Как официальную причину отказа ему озвучили то, что он "считается угрозой государственной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям любого государства-члена Европейского Союза".

По его словам, у него и других активистов были билеты туда и на обратный путь, бронирование хостелов, приглашение от польской стороны, средства на карточке, а также официальное приглашение и аккредитация от ООН.

Активист утверждает, что такая же участь постигла других его коллег из Украины, Грузии и Кыргызстана.

"Десятки организаций со всего мира видят в этом нарушение международных прав и свобод граждан, в то время как именно представители общественности оказываются "под прицелом" данного закона", - заявила "Екодия".

По информации организации, заявление о недопустимости таких действий Польши поддержали представители таких общественных организаций и объединений: Украинская климатическая сеть, 350.org, Greenpeace, CAN Europe, CAN EECCA, Protect the Planet, Demand Climate Justice, SustainUS, Grassroots Global Justice, Alliance, The Indigenous Environmental Network, Climate Justice Alliance, Attac, The Just Transition Alliance, Oil Change International, Carre Geo & Environnement, Green Network и INFORSE.