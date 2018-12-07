Из сказки в реальность: финский фотограф делает удивительные снимки зверей (фото)

Своими фото он показывает фантастическую природу Финляндии

Финский фотограф Оззи Сааринен показывает, какой на самом деле может быть сказка.

Своими фото он показывает фантастическую природу Финляндии, особенно леса, которые покрывают три четверти страны.

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Мирные и древние леса, дикие животные, которые свободно гуляют и наслаждаются жизнью... В фотографиях фотографа финские зверушки предстают мистическими, трогательными, будто вышли в этот мир из сказки.

На его Instagram уже подписаны более 100 тысяч пользователей.

Отметим, одним из крупнейших богатств Финляндии являются леса, то есть "зеленое золото". По площади лесов и валовыми запасами древесины Финляндия занимает второе место в Европе после Швеции. Леса составляют 66% территории страны.

Животный мир Финляндии бедный. Обычно в лесах обитают лось, белка, заяц, лисица, выдра, хохуль. Медведь, волк и рысь встречаются только в восточных районах страны. Разнообразен мир птиц (до 250 видов, в том числе тетерев, глухарь, рябчик, куропатка).