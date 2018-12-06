В Кривом Роге выпал черный и красный снег – СМИ (фото, видео)

Черный снег, как утверждается, был замечен возле завода «АрселорМиттал».

В городе Кривой Рог Днепропетровской области выпал снег черного и красного цвета.

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Об этом сообщает местный сайт «Кривой Рог LIFE», ссылаясь на очевидцев. Отмечается, что черный снег был замечен возле завода «АрселорМиттал». По словам местных жителей, цвет снега варьируется от темно-серого, до черного.

Кроме того, 4 декабря в сети появилось новое видео, на котором запечатлен лежащий в Кривом Роге красный снег.

Отметим, что это уже не первые сообщения о выпадении в городе красного снега. Один из самых известных подобных случаев произошел в 2012 году.