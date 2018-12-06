На переправу возле Черноморска прилетели зимовать лебеди и лысухи (фото)

13:46, 06 декабря 2018
Экология
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Под одессой зимуют лебеди и лысухи / Думская - фото Владимира Курбатова

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Как сообщает «Думская», птиц подкармливают местные жители и одесситы, которые едут на переправу полюбоваться птицами и фотографироваться.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине специалисты ГСЧС спасли травмированного лебедя.

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Теги: #лебеди#Одесская область#птицы