На переправу возле Черноморска прилетели зимовать лебеди и лысухи (фото)
13:46, 06 декабря 2018Экология
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Птиц подкармливают местные жители и одесситы, которые едут на переправу полюбоваться птицами и сфотографироваться.
Под одессой зимуют лебеди и лысухи / Думская - фото Владимира Курбатова
Огромные стаи лебедей, уток и лысух в снова поселились на паромной переправе возле Черноморска Одесской области.
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Как сообщает «Думская», птиц подкармливают местные жители и одесситы, которые едут на переправу полюбоваться птицами и фотографироваться.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине специалисты ГСЧС спасли травмированного лебедя.
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