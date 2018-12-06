На переправу возле Черноморска прилетели зимовать лебеди и лысухи (фото)

Птиц подкармливают местные жители и одесситы, которые едут на переправу полюбоваться птицами и сфотографироваться.

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