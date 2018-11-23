Главная новогодняя елка страны в этом году может быть искусственной - организаторы

Высота новогоднего дерева на Софийской площади составит 25-27 метров.

Главная новогодняя елка в Киеве в этом году может быть искусственной.

Об этом заявил президент организации Folk Ukraine, которая занимается обустройством рождественского городка в столице, Игорь Боруцкий. По его словам сейчас рассматривается три варианта новогодней елки, сообщает "Сегодня".

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"Елка может быть искусственной, наборной – из небольших веток, как делали раньше. Или живой, которую мы, по традиции, привозили из лесничества в Ивано-Франковской области. На данный момент решение окончательно не принято. Думаю, до 8 декабря определимся. 10 декабря – это критическая дата. К этому дню елочки должны стоять и на Софийской, и на Контрактовой площадях. Но, заверяю, в любом случае они будут очень красивыми", - сказал Добруцкий.

Он также вспомнил, что в прошлом году было много жалоб из-за столетней живой елки, которая стояла на Софийской площади.

"В прошлом году водитель поехал не той дорогой, по которой было нужно, и в Киев елка приехала "уставшей". Пришлось исправлять ситуацию с помощью украшений", – говорит организатор.

Он рассказал, что высота новогоднего дерева в этом году не будет редной.Высота елки на Контрактовой площади составит 22 метра, а на Софийской – 25-27 метров, чтобы она гармонично смотрелась на фоне собора и колокольни.

Как сообщал УНИАН, с 24 ноября в центре Киева на месяц ограничат движение транспорта в связи с началом подготовки к рождественско-новогодним праздникам.