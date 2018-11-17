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После лесных пожаров в Калифорнии, воздух стал "самым худшим в мире"

15:51, 17 ноября 2018
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Качество воздуха в Северной Калифорнии – пока худшее в мире, говорят члены мониторинговых групп, работающих на территории штата. Это следствие лесных пожаров, случившихся здесь в последнее время.

Такие данные обнародовала организации Purple Air, передает 24 канал.

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В четверг, 15 ноября, качество воздуха в Северной Калифорнии было даже хуже, чем в городах Индии и Китая. В местных школах отменили уроки, авиакомпании откладывают многочисленные рейсы, а количество поисковых запросов, в которых говорится о респираторах, постоянно растет.

В Twitter пользователи постят фото карт, где воздух очень загрязнен.

Веб-сайт AirNow оценивает состояние воздуха вокруг Сан-Франциско и Окленда как "очень нездоровый". Это означает, что все, кто оказывается в этой местности, могут получить серьезные проблемы со здоровьем.

Лиззи Джонсон, репортер издания San Francisco Chronicle, утверждает, что обычное дыхание в Сан-Франциско сейчас эквивалентное скуриванию 11,5 сигарет. Более того, ближе к лесам этот показатель возрастает до 22 сигарет.

Напомним, нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. Жертвами масштабных пожаров в Калифорнии стали более 70 человек, более 1 тыс. считаются пропавшими без вести.

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Теги: #Калифорния#загрязнение воздуха#лесные пожары