Панда вашингтонского зоопарка обрадовалась первому снегу (фото, видео)

В вашингтонском Смитсоновском национальном зоопарке засняли, как одна из его обитательниц, панда Бей-Бей, радуется первому снегопаду в году.

Видео, опубликовано на Youtube-канале зоопарка. Отмечается, что панды наиболее активны в холодную погоду. На видео можно видеть, как трехлетняя Бей-Бей наслаждается, кувыркаясь и резвясь в снегу.

Washington DC saw its first snowfall for winter on Thursday and one of the area's most famous residents Bei Bei the panda couldn't hold back his joy at playing in the snow at the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute pic.twitter.com/6Mc8V2sIig