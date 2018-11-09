Несмотря на проволочки с принятием законов, украинцы уже переходят на евростандарты обращения с отходами

Пилотный проект, реализованный в Вышгороде, продемонстрировал готовность населения сортировать отходы.

Несмотря на проволочки с принятием парламентом необходимых законов для реализации Национальной стратегии обращения с отходами в Украине до 2030 года, бизнес уже переходит на европейские принципы обращения с отходами. Это раздельный сбор и расширенная ответственность производителя, при которой производитель/импортер товара в упаковке несет ответственность за весь “жизненный цикл” упаковки – от создания до вторичной переработки.

Об этом сообщила менеджер по защите окружающей среды и связям с общественностью компании Tetra Pak Анна Таранцова во время конференции по вопросам переработки отходов, которая прошла в рамках XVI Международной специализированной выставки «КоммунТех-2018».

В качестве примера она привела пилотный проект, который реализуется в городе Вышгород Киевской области.

«Раздельный сбор отходов и его дальнейшая переработка могут эффективно работать в Украине. Вот уже год, как пять компаний-производителей упаковки (Tetra Pak, «Кока-Кола Бевериджиз Украина», «PepsiCo Украина», «Элопак-Фастов» и «Кен-Пак Украина»), совместно запустили в Вышгороде пилотный проект. Они за свой счет установили соответствующую инфраструктуру для раздельного сбора и наладили всю логистику: вывоз, досортировку и передачу отходов упаковки в качестве вторичного сырья на переработку. Проект показал, как должна работать в Украине система расширенной ответственности производителя», – сказала Таранцова.

Она отметила, что по всему городу были установлены 200 контейнеров двух цветов: желтые – для отходов упаковки: пластика, бумаги, металла, зеленые – для стеклянной тары. Проект был запущен в ноябре 2017 года, и за первый год работы уже собрано более 300 тонн вторичного сырья – это 20-25% от всех отходов упаковки и стеклотары, которые образуются в городе. На следующий год стоит задача собрать уже 30-35% такого вида отходов.

По словам Таранцовой, этот результат демонстрирует готовность людей сортировать отходы.

«Собрать за первый же год 25% упаковки – это невероятно хороший результат. Мы достигли поставленной цели. Такие же цели предусмотрены и в Национальной стратегии обращения с отходами… Люди сегодня готовы сортировать. У нас нет каких-то больших проблем с тем, что они не знают, как это делать или не хотят – за год жители города уже привыкли к сортировке. Нужно время и постоянная планомерная работа с жителями города, и особенно с детьми», - сказала она.

Также Анна Таранцова отметила, что в Украине есть достаточное количество заводов, перерабатывающих вторичное сырье, которые сейчас недозагружены и вынуждены импортировать сырье из-за отсутствия в стране полноценно налаженного раздельного сбора и сортировки отходов. В частности, картонно-бумажные предприятия ежегодно импортируют около 350 тысяч тонн макулатуры, но мощности все равно остаются недозагруженными.

И подчеркнула, что для внедрения в Украине европейской практики обращения с отходами, когда их сортируют и перерабатывают, а не захоранивают или сжигают, необходимо принятие парламентом законов, соответствующих Национальной стратегии обращения с отходами до 2030 года.

«Кабинет министров утвердил эту Нацстратегию год назад. Этот базовый документ для разработки дальнейшего законодательства. Сейчас на обсуждении находится План реализации стратегии, уже почти закончена разработка нового рамочного закона «Об отходах» и «Об упаковке»… Чтобы в Украине заработала система расширенной ответственности производителя, чтобы появился раздельный сбор, необходимо принять соответствующее законодательство», - отметила Таранцова.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2017 года Кабинет министров Украины одобрил Национальную стратегию обращения с отходами до 2030 года. По словам министра экологии Остапа Семерака, следующим шагом станет подготовка национального и региональных планов реализации стратегии.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов.

Для промышленных отходов будут созданы фонды, операторами которых станут облгосадминистрации, а наполнителями – предприятия, которые не имеют экологически безопасных технологий утилизации.